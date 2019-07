Hôpitaux : le mouvement des urgences se poursuit avec une nouvelle manifestation, ce mardi à Paris

En Ile-de-France, où le mouvement a été particulièrement suivi, les autorités sanitaires ont débloqué des moyens. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé la création de 230 postes dans ses 25 services d'urgence, tandis que l'ARS a proposé un "contrat d'objectif zéro brancard dans les couloirs", avec une incitation financière à la clé pour les hôpitaux concernés.





De son côté, Agnès Buzyn a d'ores et déjà mis sur la table 70 millions d'euros, visant à verser une prime de 100 euros nets aux 30.000 personnels non médicaux des urgences et permettre des recrutements durant l'été afin qu'il n'y ait "pas de trous dans les lignes de garde". Selon l'ARS d'Ile-de-France, au moins "1000 plages de 12 heures" restent non pourvues en médecins, et autant d'infirmière, en juillet et en août.





Les grévistes réclament toujours 300 euros d'augmentation, des effectifs supplémentaires ainsi qu'un moratoire sur les fermetures de lits. Les personnels des maternités, des Ehpad et d'autres services hospitaliers sont appelés à rejoindre le mouvement.