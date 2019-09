Hôpitaux, pompiers, professions libérales, transports, retraites... : les 6 dates à retenir de la rentrée sociale en septembre

La contestation sociale démarrera le 11 septembre prochain, date à laquelle, la CGT appelle à une journée d'action sociale dans les hôpitaux publics et privés, six mois après le début de la grève des personnels des services d'urgence. Le syndicat lancera des appels à la grève et prévoit de battre le pavé à Paris. Comme le collectif InterUrgences, le syndicat réclame des postes supplémentaires dans les hôpitaux, "l'arrêt des fermetures de lits et de services", ainsi qu'une hausse des salaires.