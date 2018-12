Il fâche toujours syndicats et patronat : en quoi consiste le régime des intermittents, en grève mardi ?

Ce régime, prévu aux annexes VIII et IX de la convention relative à l'assurance chômage, est spécifique au salarié intermittent du spectacle, à savoir un salarié "engagé en contrat à durée déterminée par un ou des employeurs publics ou privés, exerçant une activité d'artiste du spectacle vivant ou du cinéma (comédien, musicien, chansonnier, etc.), d'ouvrier ou technicien du spectacle". Il doit permettre à ces professions qui, par essence, alterne des périodes d'activité et de chômage, de poursuivre leur activité en leur offrant protection face aux aléas de la conjoncture.





On comptait, en 2017, 7.000 personnes indemnisées de plus qu'en 2015, soit au total 120.000 bénéficiaires, à part égale entre artistes et techniciens, selon l'Unedic.