Il "fascine" Mélenchon, dément voter FN : Eric Drouet, ce Gilet jaune qui assume de vouloir "choquer l'opinion"

Dans une vidéo publiée ce mercredi, sur Youtube, il appelle à "choquer l'opinion", ce soir, avec une action sur les Champs Elysées. "On va pas faire une grosse action mais on veut choquer l'opinion publique. Il y aura des médias. Ca va être une grosse action (...) Ce soir on veut choquer l'opinion publique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les images (...) On va tous y aller sans gilet, comme la semaine dernière", dit-il dans cette vidéo.





"On compte aller là où on veut (...) certainement pas là où ils veuillent qu'on aille, en mode pacifique, déposer des bougies et vous verrez qu'ils ne vont pas du tout vouloir qu'on le fasse". Lorsqu'un Internaute réagit à cette vidéo en disant : "j'en peux plus de rester pacifique", il répond du tac au tac "c'est pareil ..."