"Il faut se réapproprier la politique" : ces citoyens anonymes qui s'engagent dans le Grand débat national

Amine Elbahi va discuter pour la première fois, ce lundi 21 janvier, avec les citoyens inscrits sur son événement. Originaire de Roubaix, c’est dans la salle d’un restaurant, "gracieusement mise à disposition par le patron", qu’il a prévu d'organiser le débat. Étudiant en droit à Lille, le jeune homme de 22 ans est à l'initiative de la rencontre. Un travail fastidieux et un investissement personnel pour répondre à son désir d’engagement, né de sa propre histoire. En 2014, sa sœur est partie rejoindre l'État Islamique en Syrie. À l’époque, il avait rencontré le Premier ministre Manuel Valls, réclamant que les familles soient plus écoutées. Un besoin d’être entendu qui n’a pas disparu. Désormais membre du conseil citoyen de la ville de Roubaix, il est également membre de la "réserve citoyenne" de l’Éducation nationale, et assume être de droite. Il fut même membre des Jeunes Républicains en 2016, avant de "prendre du recul sur la politique".





S’il a marqué son soutien lors du premier "acte" et écoute les revendications des Gilets jaunes, auxquelles il se dit "sensible", il n’en est pas un. Car il a rapidement vu les représentants de la France Insoumise et des Patriotes venir discuter sur les lieux de rassemblements. "Je me suis rendu compte que le mouvement était trop hétéroclite et allait profiter aux extrêmes." Un autre sujet le tracasse : le silence des quartiers populaires. "Roubaix est la ville la plus pauvre de France, il faut entendre les manifestants mais aussi redonner de la valeur aux aspirations populaires", alerte le jeune homme. Pour lui, le débat est désormais "vital" et une "prise de conscience collective" est nécessaire afin que les extrêmes "ne profitent pas de ce climat bouleversant".