Impôts, Pôle Emploi, CAF ... Ces services publics sont-ils fermés, ouverts ou accessibles sur rendez-vous ?

Néanmoins, certains centres des impôts en région ont choisi de rouvrir leurs portes aux usagers, le tout en respectant la distanciation sociale et les règles sanitaires, comme à Mérignac, en Gironde. "C’est un fonctionnement normal, il y a un cheminement, avec le nombre de personnes que nous pouvons accueillir en même temps sur le site. Les personnes sont reçues en physique et c’est peut-être plus facile. Mais on a quand même bien gardé le contact à la fois par téléphone et par messagerie" explique Marie-Christine Le Bras, responsable du centre des impôts des particuliers de Mérignac.