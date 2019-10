Un chef d’équipe des entrepôts de Normandie Logistique s’est suicidé

Ce suicide est-il lié à l’incendie qui a ravagé son entreprise il y a un peu plus d’un mois ? Ce n’est pas certain, puisque selon des sources concordantes, le salarié a laissé une lettre invoquant des motifs sans rapport avec l’incendie de Lubrizol. Pourtant, selon Gérald Le Corre de la CGT Seine-Maritime, "la concomitance entre le passage à l’acte de ce salarié responsable du stockage et la mise en cause de l’entreprise doit interroger".

L’entreprise Normande Logistique avait en effet été pointée du doigt dans sa responsabilité de l’incendie de Lubrizol, notamment par le directeur régional de l’environnement Patrick Berg, qui avait estimé que la société avait "commis plusieurs infractions pénales", devant la mission d’information de l’Assemblée nationale, la semaine dernière. Normandie Logistique avait ensuite regretté "que l’administration confonde les sujets et sorte de ses prérogatives pour désigner l’entreprise comme bouc émissaire en semant la confusion dans un dossier déjà complexe".