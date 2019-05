Pitié-Salpêtrière : les gardés à vue assurent de concert avoir fui "les ultra-violences policières"

"À aucun moment nous ne savions qu'il s'agissait du service de réanimation", précisent les manifestants, qui assurent n'être "jamais rentrés dans le bâtiment" et qu'il ne s'agissait de leur part ni d'une "attaque, ni d'une intrusion violente", mais que "le but" était "bien de se réfugier". Évoquant une manifestation "déclarée et autorisée" qui s'est "transformée en cauchemar", ils estiment que des "événements incompréhensibles et inadmissibles" ont eu lieu.





Après leur interpellation par les CRS, auxquels ils disent n'avoir opposé "aucune violence", ils affirment avoir été victimes de "violences" au dépôt de police. Ils évoquent notamment leurs "28" à "30 heures" de garde à vue, au cours desquelles ils aurait fait l'objet d'une "pression psychologique intense", sans pouvoir voir leurs avocats. Arrivés au Palais de justice, ils ont réalisé l'ampleur qu'avait pris la controverse. Ils disent avoir été "victimes d'un engrenage politique" qui les "dépassait".