Industrie : Macron "ne peut pas tout" ?

Les chiffres de nombre d'emplois créés dans l'industrie se sont améliorés depuis 2016. Cette année, on comptait 2 972 emplois créés, contre 18 123 en 2017 et 17 013 en 2018. Alors, quelle est la situation de l'industrie depuis l'élection d'Emmanuel Macron ? Qu'en est-il des ouvertures, des fermetures d'usines ? À quels dossiers importants, le chef de l'État a-t-il été confronté ?



Ce vendredi 22 février 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille la situation de l'industrie et de la création d'emplois dans ce secteur. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 22/02/2019 présentée par Christophe Jakubyszyn sur LCI.