Inégalités, impôts... : le vrai du faux

Les sujets économiques et sociaux viennent en tête des doléances. Vingt-quatre heures après le coup d'envoi du grand débat national, on va mettre tout à plat notre modèle économique et social. Les inégalités progressent-elles en France ? Les riches échappent-ils à l'impôt ? Sommes-nous un pays de rentiers ? Donne-t-on trop d'argent aux entreprises ? Ceux qui travaillent payent-ils trop d'impôts ?



Ce mercredi 16 janvier 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", passe au crible cinq affirmations. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 16/01/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.