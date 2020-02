INFO LCI - Appel à la grève dans les stations de ski ce samedi : des dizaines de stations concernées

Dans les stations de ski, les actions prévues par FO le 15 février prochain auront bien lieu, nous apprend l'organisation syndicale,. La semaine dernière, les syndicats FO et CGT du secteur des remontées mécaniques avaient appelé à des débrayages dans plusieurs stations de ski de France en opposition à la réforme de l’assurance-chômage et à ses conséquences sur le calcul des allocations pour les contrats saisonniers.

Les stations les plus touchées seront celles de Savoie, avec plus d'un quart de saisonniers grévistes, a détaillé à LCI Eric Becker, secrétaire fédéral Transports de FO. Le domaine skiable d'Avoriaz est lui aussi largement impacté, avec a priori un tiers des salariés en grève. Sur les autres, au maximum un quart des effectifs cesseront le travail, selon les estimations du syndicat. Des grévistes qui resteront malgré tout mobilisables : "Ils mettront un brassard mais resteront à proximité de leur lieu de travail pour aider au besoin".

Du côté de la CGT, sont prévues des actions "sous la forme d'arrêts de travail, de rassemblements dans les stations ou sur les routes menant aux stations", selon un communiqué. "Nous faisons un appel à l'intention de tous les salariés des stations qui ont un emploi de saisonnier : les remontées mécaniques mais aussi l'hôtellerie, la restauration..." détaille pour LCI Kader Bengueche, secrétaire général CGT Transports.

Le syndicat a l'intention de se concentrer sur des opérations de filtrages au niveau des accès routiers et de distribution de tracts : "On cherche à sensibiliser les touristes et non à perturber leurs vacances". À l'instar de FO, la CGT a décidé de durcir le ton et appelle aujourd'hui à une grève à durée illimitée.