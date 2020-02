INFO LCI – Paris : en 2019, baisse record du nombre de manifestations déclarées

Les chiffres ont, de prime abord, de quoi étonner. Alors que l’activité de maintien de l’ordre a été soutenue à Paris l'année dernière en raison du mouvement des Gilets jaunes, le nombre de manifestations déclarées, lui, est paradoxalement en baisse. Selon nos informations, la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police a recensé 2093 manifestations revendicatives déclarées en 2019. Depuis dix ans, ce chiffre est le plus faible. Il était de 2974 en 2009 et de 2444 en 2018, soit une baisse de 16,77% en un an.