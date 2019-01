INFO TF1/LCI : en 2018, les dégradations de radars fixes ont plus que triplé par rapport à 2017

Le 27 décembre dernier, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, indiquait à LCI que tous les radars endommagés seraient remplacés ou réparés. "Nous allons essayer de faire le plus vite possible. Nous avons la logistique pour en remplacer de temps en temps, là l’ampleur est plus importante" soulignait-il. "La destruction de radars est en augmentation sensible depuis le mois de novembre donc il faut s’organiser. Il faut prendre en considération que ce sont les vacances, que nous avons des problèmes de stock" avait-il ajouté à LCI.