Réforme des retraites : le trafic beaucoup plus perturbé sur les routes pour le deuxième jour de grève

Une grande partie des bouchons se concentre autour de la petite couronne de Paris, notamment du côté de Bobigny, Gennevilliers ou encore Nanterre. La situation est tout aussi complexe au niveau des transports en commun, avec dix lignes de métro fermées (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13), 1 métro sur 3 sur les lignes 4 et 7, 1 sur 4 sur la ligne 8 et 1 sur 2 sur la ligne 9, entre Nation et Mairie de Montreuil.

Sur le plan national, d'importants bouchons sont également à signaler sur l'A31 et l'A33 en direction de Nancy, dus à des opérations escargots. Dans la région de Toulouse, le trafic est également dense à l'approche du périphérique avec des ralentissements notamment à l'entrée de la ville, au sud. Une situation néanmoins moins problématique que celle du 5 décembre, qui avait vu une opération escargot autour de la Ville rose, notamment au niveau de la rocade.