SNCF, trafic aérien, circulation.. à quoi s'attendre pour les retours de vacances ce week-end ?

CIRCULATION - Selon les prévisions de la SNCF, les trains devraient circuler presque normalement ce week-end des 4 et 5 janvier 2020. Bison futé annonce pour sa part des difficultés sur certaines régions, notamment en Auvergne-Rhône Alpes et en Ile-de-France. Le trafic aérien devrait, lui, être normal.

Une grève qui continue et qui pourrait s'intensifier mais des trains qui pourraient circuler presque normalement? De quoi réjouir les usagers qui n'en peuvent plus de galérer et qui s'épargneraient bien des heures d'attente et de recherches de solution in extremis pour regagner leur domicile. A en croire les prévisions de la SNCF, les TGV devraient bien rouler vendredi, samedi et dimanche 5 janvier au moins et permettre aux quelque 800.000 voyageurs attendus dans les trains de se déplacer sur le réseau. "Des améliorations significatives sont à noter pour le week-end de retour des vacances du 3 au 5 janvier avec notamment 2 TGV sur 3, et un trafic quasi normal samedi 4 janvier sur les liaisons Paris - Lyon, Paris - Marseille et Paris – Lille, et un trafic quasi normal dimanche 5 janvier sur les liaisons Paris - Nancy, Paris - Metz, Paris - Strasbourg et Paris - Luxembourg", annonce ainsi la société dans un communiqué de presse.

Des places encore disponibles dans les trains

"Tous les TGV INOUI, OUIGO et Intercités qui circulent jusqu’au 5 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente. Tous les clients sont recontactés et informés dès aujourd’hui de la circulation de leur train par mail et SMS, ajoute la SNCF. Le voyage est confirmé et garanti pour la plupart d’entre eux. Les clients dont le train est supprimé ont la possibilité de se reporter dans un train dont la circulation est garantie. Les clients ne voyageant plus sont invités à annuler leur billet en ligne et sans frais pour libérer leur place pour un autre voyageur". L'entreprise fait par ailleurs savoir aux personnes potentiellement intéressée que "des places sont encore disponibles chaque jour dans les TGV et Intercités".

Voir aussi Grève SNCF et RATP : suivez les dernières infos en direct

Circulation difficile sur les routes dans certaines régions

Concernant les autoroutes et routes française, Bison Futé prévoit pour l'instant une circulation normale ce vendredi et dimanche. Samedi, certaines régions devraient voir se cumuler des bouchons. Ainsi, le 4 janvier, la circulation sera dense entre les Alpes du Nord et l’Île-de-France. Les axes permettant de quitter les stations de sports d’hiver et les grandes vallées alpines seront chargés mais les encombrements devraient être de niveau modeste. Il en sera de même au nord de Lyon pour remonter vers le Nord.

bison futé

Bison Futé recommande aux automobilistes de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 14 heures, d'éviter l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune de 11 heures à 19 heures, d'éviter l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 10 heures à 13 heures, et d'éviter de quitter ou rejoindre les grandes métropoles entre 11 heures et 18 heures. Par ailleurs est précisé que "le retour d’Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc(N205) sera dense, entre 15h et 20h (attente supérieure à 30 min)".

Trafic aérien normal ?

Le trafic aérien ne devrait pas connaître de perturbations significatives. Le 27 décembre, le SNPL, syndicat de pilotes majoritaire en France, a annoncé la levée de son préavis de grève pour la journée du 3 janvier en raison des "avancées significatives" obtenues du gouvernement concernant la réforme des retraites. Le SNPL a obtenu la garantie que les pilotes de ligne pourront partir à taux plein à 60 ans ainsi que le maintien de la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN), caisse autonome dotée de 5 milliards d'euros de réserves et menacée de disparition dans le cadre du projet de fusion des 42 régimes existants dans un "système universel" par points. Le syndicat avait déposé le 18 décembre son préavis de grève appelant "l'ensemble des pilotes des entreprises de travail et de transport aérien relevant de la législation française" à cesser le travail le 3 janvier. Quatre syndicats d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa PNC, Unac et UNPNC) ont également suspendu leur appel à la grève le 3 janvier devant les concessions obtenues du gouvernement en début de semaine. D'autres syndicats de navigants (le Spaf pour les pilotes et le SNGAF pour les hôtesses et stewards) maintiennent toutefois leur appel.

La rédaction de LCI