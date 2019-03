Inquiétante mode des bébés lions ou tigres de compagnie : "On dit qu’il y a plus de félins chez les particuliers que dans les zoos"

Louer des animaux pour faire des selfies, pour quelques centaines d'euros ou les acheter pour quelques milliers d'euros : ce phénomène "a pris de l'ampleur en 2018 et vient des Emirats" arabes unis, analyse Jean-Noël Rieffel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) pour l'AFP. "Il y a le prestige de détenir un animal dangereux, et l'idée qu'on achète tout, même la nature, même les animaux sauvages." Et "on ne voit que la partie émergée de l'iceberg", estime-t-il. "Grâce aux réseaux sociaux, on est de plus en plus sollicités", complète Arnauld Lhomme. "Les gens se mettent en ligne pour frimer (avec les animaux), des gens nous les signalent et nous pouvons remonter la piste."





Pour retracer l’origine de ces animaux, les professionnels du milieu concèdent rencontrer des difficultés et peinent à se prononcer, malgré une présomption sur les cirques et les zoos. "Les lions en captivité se reproduisent ‘comme des lapins’ à tel point que les parcs zoologiques sont obligés de refréner le désir de reproduction de peur d'être envahis par des lionceaux dont ils ne savent que faire", explique Jean-Claude Nouët. Les cirques doivent tenir des registres d'entrée et de sortie des animaux sauvages (acquisition, décès, naissance) et des registres de soins vétérinaires. Mais les contrôles ne sont pas systématiques.