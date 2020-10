Instauration d'un couvre-feu : les restaurateurs fustigent des "mesures punitives"

"C'est catastrophique pour notre économie, pour nos métiers. On ne sait plus vers qui se tourner pour du soutien". David Zenouda, représentant de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) Nuit Île-de-France, s'est montré des plus amers au micro de LCI. A la suite de l'annonce du couvre-feu par Emmanuel Macron, il estime que 100.000 emplois ont déjà été perdus à l'heure actuelle dans le secteur, 200.000 pourraient l'être dans les mois à venir. "On ne désire qu'une chose : travailler. On nous en empêche", regrette-t-il. Une plainte qui trouve un écho chez le chef trois étoiles Guy Savoy : "On vit ça comme une forme d'incohérence, d'injustice. C'est un coup dur, ce soir, c'est un coup d'arrêt pour nos métiers".