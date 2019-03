Intelligence artificielle : notre quotidien sous surveillance

Sur la voie publique, dans les transports, et même désormais dans certains établissements scolaires, la vidéosurveillance a envahi notre quotidien. Au nom de la lutte contre l'insécurité, certaines communes innovent avec des PV dressés à distance sur la base d'images vidéo. Face au développement de ces dispositifs technologiques, la Cnil alerte sur le risque pour la protection de la vie privée.



