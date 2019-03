Interdire les Gilets jaunes sur les Champs-Élysées : mauvaise idée en novembre, bonne idée en mars ?

Quatre mois plus tôt, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner livrait une toute autre conclusion, après des scènes de violences qui avaient émaillé la manifestation des Gilets jaunes du 24 novembre. "Nous aurions pu interdire complètement les Champs-Élysées et fermer Paris mais nous n'avons fait pas ce choix-là. Nous avons appelé à la responsabilité de chacun", avait déclaré Christophe Castaner, interrogé sur le fait que le gouvernement n'ait pas interdit purement et simplement l'avenue parisienne pour cette manifestation. "Si nous avions fermé les Champs-Élysées ainsi que l'intégralité des rues adjacentes, c'est à peu près la moitié de la capitale qui aurait été fermée pour 8000 manifestants", ajoutait-il, affirmant que les forces de l'ordre ont pour habitude de "gérer très bien des cortèges de centaines de milliers de personnes".





De nombreuses critiques avaient été formulées après les images spectaculaires du 24 novembre : mobilier urbain détruit, barricades, terrasses de café dévastées et devantures incendiées... À l'époque, les manifestants avaient refusé de se rendre sur le Champ-de-Mars, comme leur avait proposé le ministère de l'Intérieur, mais s'étaient dirigés vers les Champs-Élysées sans avoir déclaré officiellement un trajet. Le bas des Champs-Élysées ayant été bouclé par un important dispositif de sécurité, les manifestants avaient convergé vers le haut de la célèbre avenue, avant que la situation ne se tende.





Jusqu'en soirée, un jeu du chat et de la souris s'était joué entre manifestants et forces de l'ordre, ces derniers tentant de contenir les premiers sur l'avenue. La stratégie de la place Beauvau était alors de se concentrer sur ce périmètre délimité pour encadrer le mouvement, mais le gouvernement avait été accusé d'avoir protégé les environs des lieux de pouvoirs au détriment des Champs-Élysées. À l'en croire désormais, on ne l'y reprendra plus.