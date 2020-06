Intérimaires polonais à l'usine d'Hordain : le gouvernement monte au créneau face à PSA

Ce vendredi soir, la ministre du Travail Muriel Pénicaud et celui de l'Economie Bruno Le Maire ont "ainsi demandé à PSA de renoncer à cette opération et d'embaucher en priorité les intérimaires locaux". Avant d'ajouter que "dans la situation actuelle, les entreprises doivent tout faire pour protéger l'emploi en France".

Plus tôt ce vendredi, le groupe avait justifié sa décision de faire appel à ses salariés polonais par le fait que la "crise économique brutale" générée par l'épidémie "nécessite de réagir avec agilité et efficience, afin d'assurer la pérennité du groupe PSA". Ce premier contingent de 120 Polonais, venant de l'usine de Gliwice, qui produit des Opel Astra, doit arriver la semaine prochaine. 150 salariés les rejoindront la semaine suivante et devraient y travailler trois mois, logés par l'entreprise dans la région et payés selon la convention collective française du secteur.