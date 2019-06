Internet : des parodies pas toujours innocentes

Des dizaines de sites détournent des informations sur le mode de l'humour. D'autres inventent carrément des déclarations avec des motivations plus ou moins floues, rendant parfois difficile de dissocier le vrai du faux. Une démarche à la limite de la manipulation. Mais peut-on tout parodier sur Internet ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.