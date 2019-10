Abus sexuels dans l'église catholique : "des témoignages nombreux mais insuffisants au regard de l’ampleur", selon le président de la commission d'enquête

COMMISSION INDÉPENDANTE - La CIASE, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise avait lancé un appel à témoignages en juin dernier. Quelques mois après ce premier appel, son président, Jean-Marc Sauvé, détaille les contours de sa mission et évoque le tour de France que les membres de la commission vont entamer dans les prochaines semaines pour aller à la rencontre des victimes et les écouter.

A l'automne 2018 et après plusieurs scandales, l'épiscopat français avait demandé la création d'une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique, pour faire toute la lumière sur les faits commis par des clercs ou des religieux sur des mineurs et personnes vulnérables, des années 50 à nos jours. Cette commission, la CIASE, est composée d'une vingtaine de membres et présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'Etat. Elle se veut pluridisciplinaire : du recueil de témoignages à l'analyse de ceux-ci en passant par l'évaluation des mesures prises par l'Eglise catholique.

Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE : Nous avons à la fois lancé un appel à témoignages, le 3 juin et commencé l’audition des victimes qui souhaitent être entendues. Nous avons reçu, à ce jour, 2500 signalements. Ils émanent de la totalité du territoire national même si nous devons faire un effort sur les Outre-mer. Parmi les 2500 signalements, nous en avons 34% qui concernent des gens âgés de 71 ans et plus, et 51% qui ont 51 à 70 ans. 85% des victimes ont 51 ans et plus.

Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE : Ces témoignages sont nombreux mais ils sont clairement insuffisants au regard de l’ampleur prévisible des abus sexuels sur une période de 70 ans. Il est certain que le problème est plus large. Les personnes qui ont reçu une éducation catholique, qui sont allées au catéchisme ou qui ont fréquenté un établissement d’enseignement catholique (école, collège, lycée), un mouvement de jeunesse catholique (colonies de vacances, scouts…), représentent deux tiers de la population française de plus de 18 ans. Cela veut dire plus de 40 millions de personnes. Ces 2500 signalements ne sont donc qu’une partie et cela veut dire que cet appel n’a pas encore été entendu dans les divers endroits et milieux de la société française. Nous voulons ainsi convaincre les hommes et les femmes de se faire connaître, ils peuvent faire entendre leur voix et nous sommes là pour les écouter.

Au-delà du numéro de téléphone, du mail et du questionnaire, nous voulons leur faire comprendre qu'elles ont aussi une commission pour les entendre. Au-delà des abus, c’est très important de bien comprendre si la parole a pu s’exprimer, jusqu’à quel niveau et comment elle s’est exprimée et pourquoi ? Et lorsque ces affaires sont arrivées au niveau de l’église, qu’a-t-elle fait. Est-elle restée silencieuse ? Y a-t-il eu des mutations discrètes ou le cas échéant des signalements aux parquets ?

Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE : Pour les auditions de victimes, notre choix c’est d’être deux ou trois, avec un preneur de notes. Elles sont menées notamment par un psychologue, un psychiatre et un psychanalyste, homme et femme, dans un contexte aussi neutre que possible. Nous faisons beaucoup d’auditions à la Maison du barreau de Paris. Nous prenons le temps, la personne peut parler, s’exprimer. Si elle a besoin de s’arrêter, elle s’arrête. Il y a des pauses, des moments de silence qui sont très durs et nous ne sommes pas là pour brutaliser ces personnes, mais prendre le temps de les écouter et leur permettre de s’exprimer.

D’autres personnes ne nous ont rien dit et pour autant, peuvent éprouver un sentiment de gratitude, c’est évident. Ce qui est aussi très clair, c’est que nous sommes très conscients, grâce aux psychiatres et psychologues, des effets perturbateurs d’une parole. C’est la raison pour laquelle, nous ne voulons pas exposer les victimes et nous sommes très attentif à leur accompagnement. On a choisi le réseau de France Victimes , pour cette raison. D'ailleurs, 39% des appelants demandent à être mis en relation avec des associations d’aide aux victimes pour pouvoir ensuite être guider, conseiller, aider, sur le plan médical ou juridique.

Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE : A l'heure actuelle, c'est prématuré. Mais pour l’essentiel, 87% des personnes étaient mineures au moment des faits. Les 13% restants, étaient majeures mais vulnérables. Dans ces 87% de mineurs, il y a presque autant de personnes qui avaient 10 ans et moins à l’époque des faits que 11 ans et plus. Ce qui est extrêmement frappant c’est qu'il y a très peu de personnes âgées de plus de 14 ans, à l'époque. Les victimes sont majoritairement des gens de qui avaient 10 ans et moins à l'époque ou étaient âgées de 11 à 14 ans.

Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE : Nous voulons faire entendre et comprendre qu’on est là pour entendre ces victimes. Nous voulons nous adresser à un autre public que les médias nationaux pour nous adresser aux personnes. Nous allons rencontrer des médias régionaux pour parler de cette commission et rendre compte de nos travaux. Le but sera aussi de faire des auditions de victimes, de la ville et la région. Des victimes qui ne peuvent pas se déplacer, en raison de leur âge, notamment. Lorsque nous entendons les victimes, à Paris, nous remboursons les frais de voyage, or parfois, certaines personnes ne peuvent se déplacer. Ce sera l’occasion pour nous de les rencontrer dans leur ville.

LCI : La parole des victimes se libère de plus en plus dans la société, est-ce que cela veut dire qu’elle va se libérer de plus en plus concernant ces abus ?

Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE : Nous sommes entrés dans un cycle nouveau, où le regard que nous portons sur les victimes n’est plus le même. Il y a une évolution sociale, profonde et silencieuse qui se traduit en ce moment et se traduira encore, dans les familles, à l’école, dans les mouvements de jeunesse, dans les clubs sportifs, à une libération de la parole. La société qui ne voulait pas entendre, le fait désormais. Ce que l’on voit dans l’Eglise catholique c’est le segment d’un sujet plus vaste et plus profond. Nous serons plus documentés sur le sujet en 2021 mais on pense que les ¾ des abus sexuels sont commis dans le cadre familial.

Sur ce quart restant, le boulot est encore à faire. Il n’est pas impossible que des affaires qui, depuis des temps immémoriaux se passent dans le silence, tout d’un coup, des personnes commencent à parler. Est-ce que cela va passer par l’opinion publique ou est-ce que cela va rester dans les familles ? Je ne sais pas très bien quel chemin cela va emprunter mais ces choses-là ne peuvent pas ne pas sortir. En tout cas, je suis convaincu et c’est ce qui est le plus éprouvant dans cette mission : les abus sont épouvantables et les conséquences qu’ils peuvent avoir sur le long terme... Cela brise des vies.