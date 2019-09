Peut-on encore organiser des manifestations sans débordements en France ?

SOCIAL - Comment expliquer les débordements quasi systématiques qui émaillent désormais les manifestations françaises, à l'image de la marche pour le climat infiltrée par des black blocs samedi dernier à Paris ? LCI a interrogé l'historien spécialiste des grèves et du syndicalisme Stéphane Sirot.

LCI : Samedi, les black blocs se sont infiltrés au sein de la marche pour le climat. Pourquoi ont-ils choisi cette manifestation, alors que les Gilets jaunes s'étaient rassemblés près de la gare Saint-Lazare et des Champs-Elysées, et que FO défilait contre la réforme des retraites ?

Stéphane Sirot : Mon hypothèse est que les black blocs se sont orientés vers la manifestation la plus massive. Ils ont besoin de se fondre dans une foule pour être efficaces et moins facilement identifiables. Et par rapport à la manifestation pour les retraites organisée par FO, la marche pour le climat leur apparaissait certainement comme la moins bien maîtrisée par ses organisateurs. Elle est d'ailleurs sortie du cadre qui avait été prévu en amont pour le trajet. Une manifestation Force ouvrière, bien circonscrite, avec son service d'ordre et qui ne sort pas des sentiers battus, ce n'est pas intéressant pour les black blocs.

LCI : D'autres marches pour le climat ont eu lieu ce week-end en Europe, notamment en Allemagne, sans être infiltrées par les black blocs. Pourquoi agissent-ils en France ?

Stéphane Sirot : Car les manifestations s'accompagnent presque systématiquement de débordements et d'échauffourées. Dans les pays voisins, les manifestations sont plus rares et traditionnellement plus calmes. Et leurs forces de l'ordre ont des stratégies de maintien de l’ordre qui, elles-mêmes, nourrissent ce calme-là. Car on n’est jamais violent tout seul ; la violence n’est efficace, de la part de ceux qui l’engagent, qu’à partir du moment où, face à eux, ils reçoivent des réponses mal calibrées. C’est le cas chez nous. En Allemagne, les pratiques de maintien de l’ordre sont beaucoup plus efficaces et, du coup, rendent beaucoup plus difficiles, pour ceux qui voudraient en découdre, la possibilité de le faire. Les forces de l’ordre allemandes ont des techniques qui leur permettent plus facilement, en communiquant avec les manifestants, de séparer la foule qui manifeste pacifiquement de ceux qui sont venus là pour être violents. Quand le contexte se tend, ils expliquent par haut-parleur aux manifestants ce qu’ils vont faire. Du coup, ils ne sont pas pris par surprise au moment d'une éventuelle charge de police, ou d’éventuelles interpellations.