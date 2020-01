Intrusion au siège de la CFDT : Laurent Berger annonce un dépôt de plainte ce lundi

Laurent Berger a insisté : il y a eu "intrusion", "violence", "insultes". L'un des salariés a "été mis au sol", un autre "dans la bousculade a eu un doigt abîmé avec interruption temporaire de travail". "Il y a des salariés qui ont reçu des crachats", a-t-il encore décrit. Avant d'affirmer : "C'est inacceptable. La CFDT, on n'est pas obligé d'être d'accord avec elle, mais dans une démocratie, on reconnait qu'elle représente 620.000 adhérents."

Interrogé, justement, pour savoir si la confédération avait perdu des adhérents en raison de son soutien à la réforme des retraites, Laurent Berger a répondu que "non", que "des gens partent parce qu'ils sont pas contents", que "d'autres arrivent". Puis il a tenu à ajouter : "Je n'ai aucune leçon à recevoir, et les militants n'ont aucune leçon à recevoir, de ces personnes. (...) La CFDT est libre et indépendante. Quand elle doit critiquer le gouvernement, elle le fait (...) et surtout, elle a une capacité de proposition. Ce qui dérange peut-être, c'est que la CFDT propose, elle n'est pas dans le binaire, dans tout est parfait ou tout est pourri, elle est dans la nuance. (...) Je demande que la CFDT soit respectée."