Intrusion dans le lycée Paul-Eluard à Saint-Denis : "Les problèmes de bandes dans la ville se répercutent dans les établissements"

Une analyse partagée par Malika Chemmah, présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) à Paul-Eluard. "C’était prévisible parce que pendant les vacances, il y a eu des histoires de violences, dans les quartiers. Or les élèves d'Eluard viennent de différents collèges et de différents quartiers qui se trouvent être en conflit entre eux", dit-elle. "Cela fait deux ans que cela prend de l'ampleur. Eluard était un établissement paisible et rassurant pour les parents. Les autorités n'ont rien fait pour anticiper la chose alors que ces problèmes de rivalité étaient connues", regrette cette représentante des parents d’élève. "Il y a un phénomène de banalisation de la violence. C’est effrayant car ces jeunes n’ont peur de rien et n’ont aucune limite", selon elle.





Et de raconter : "Un jour, un groupe d’élèves arrivaient et l'un d'eux a été violemment pris à partie, car identifié comme un habitant d’une cité. Les autres élèves ont essayé de le défendre et ont dû se mettre en sécurité. Ça les a choqué mais les familles n'ont pas porté plainte". La peur des représailles et la loi du silence font aussi partie de ce quotidien délétère. Un autre professeur mais d’un lycée voisin, aussi touché par ces violences, raconte : "Il arrive que l’on doive exfiltrer des élèves du lycée, pour les protéger. Parfois je me demande si je suis policier ou bien enseignant".