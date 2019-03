J'ai testé... L'Amérique pour 139 euros

Ce voyage vers New York se fait à un tarif vraiment cassé, à 139 euros. Pour ce prix, nous disposons d'un siège standard et d'une valise en cabine et rien de plus. Level est une compagnie low-cost tricolore née en juillet 2018. Elle appartient à l'un des plus grands groupes européens en Europe. Le vol dure sept heures trente minutes et s'effectue dans un Airbus A 330 quasiment neuf. Comment cette compagnie peut-elle être rentable ?



