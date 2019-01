"J'veux du soleil" : François Ruffin sort un film sur les Gilets jaunes

François Ruffin, qui se doutait qu'on le titillerait sur le sujet, a d'ailleurs anticipé la question : "On peut se demander si c'est mon mon boulot, en tant que député, de faire un film. Mais mon boulot, c'est de représenter la Nation. Et là, ce que je fais, c'est lui donner un visage." Un visage "beau", précise-t-il : "Pas ces espèces de Gilets jaunes pestiférés et lépreux que nous donnent à voir les dominants."





Si l'interrogation demeure sur la légitimité - et non la légalité - de la démarche, François Ruffin fait valoir que ce documentaire n'a pas pour but de lui remplir les poches : "Je ne toucherai pas un rond !"