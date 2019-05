Jardins : un business florissant

Trois Français sur quatre habitent en zone urbaine, et pourtant, nous sommes très attachés à nos jardins. Ces poumons verts sont même devenus des attractions touristiques. C'est le cas notamment dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, où l'on mêle plante, gastronomie et histoire. Pour les propriétaires de ces lieux, être original est le travail quotidien et attirer les visiteurs est une vraie obsession.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.