"Je suis en vrac" : le témoignage de Pauline, amputée après avoir été renversée par un automobiliste de 92 ans

Avant de poursuivre. "J’ai donné un gros coup de thorax en avant et là j’ai vu - c’est ce genre de flash qui me hante - j’ai vu ma jambe séparée mon corps. Elle a été coupée sur le choc. J’ai subi de lourdes interventions chirurgicales, des anesthésies générales, une douzaine au total, j’ai énormément souffert. Et ça, personne ne peut l’imaginer. Le moral, là… je suis dévasté en fait", continue la jeune femme.