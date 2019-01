Ces questions que pose la blessure de Jérôme Rodrigues, Gilet jaune touché à l'oeil lors de "l’acte 11"

Le Gilet jaune participait à l’une des manifestations parisiennes déclarées, celle dont le cortège est parti de la cour de Vincennes pour rejoindre la place de la Bastille. Le matin même, il apparaissait aux côtés d'Éric Drouet, et ses abonnés Facebook pouvaient le suivre tout au long de la journée sur ses "lives" Facebook qui atteignaient entre 20.000 et 40.000 vues. L’un d’eux, le dernier, bat actuellement des records d’audience avec 1,8 millions de vues en 24h. Et pour cause, la séquence de sa blessure y est diffusée en direct.





Dans la vidéo, qui dure près de 11 minutes, le Franco-portugais désire filmer les tensions qui éclatent sur la place de la Bastille. On l’entend dire : "C’est très tendu sur Bastille, je vais essayer d’aller voir." Il est alors sur le boulevard Saint-Antoine, et calme les Gilets jaunes qui fuient les gaz lacrymogènes. "C’est les black blocs qui ont attaqué, pas les flics. Ils avaient dit sur Facebook qu’ils allaient venir." Le quadragénaire, connu pour son pacifisme au sein des groupes, et qui appelle ses compagnons de lutte "la famille", conseille à chaque manifestant de quitter les lieux. "Partez, partez tous, faut partir, faut que les Jaunes ils partent d’ici", dit-il à ceux qu’ils croisent et à ceux qui regardent son direct, demandant aux internautes de "partager l’information".