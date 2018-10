Jouets : la course contre la montre

Vous n'avez sans doute pas encore coché les cases sur votre calendrier, mais la fête de la nativité n'est pas si loin, dans 86 jours. Et chaque Noël, nos enfants reçoivent en moyenne huit jouets dont la moitié vient de Chine. En effet, trois porte-conteneurs chargés de 16 000 boîtes de métal déversent chaque semaine leurs marchandises sur les quais du Havre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.