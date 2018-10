Retraités, lycéens, fonctionnaires… les syndicats font leur rentrée contre la politique sociale de Macron

"Un constat s'impose et se renforce, celui d'une politique idéologique visant à la destruction du modèle social, écrit en effet cet intersyndicale. Cette politique, ainsi que les mesures encore récemment annoncées par le gouvernement, relèvent d'une logique d'individualisation mettant à mal la solidarité et la justice sociale, fragilisant une fois de plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis."