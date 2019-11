Journée nationale de mobilisation dans les hôpitaux : entre tracts, pétitions et actions originales

A l'approche de l'annonce du Plan Urgences dont la mission a été confiée au député Thomas Mesnier et au professeur Pierre Carli, la fièvre ne retombe pas dans les hôpitaux. Ce samedi 30 novembre, les collectifs de soignants InterUrgences et InterHôpitaux mènent une journée de sensibilisation dans divers établissements en France.

"Ce samedi 30 novembre, le Collectif Inter-Hôpitaux et le Collectif Inter-Urgences (médecins, soignants, administratifs, techniques, représentants d'usagers…) vont sensibiliser la population et les élus au problème grave qui se pose à nous: la sécurité n'est plus assurée, la santé est en danger", écrivent-ils dans un communiqué.