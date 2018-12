Gilets Jaunes : quelques arguments pour en débattre en famille à Noël

Le ras-le-bol fiscal des Gilets jaunes est parti des taxes sur le carburant, qui devaient augmenter à partir de 2019, avant que le gouvernement ne revienne sur cette décision. En 2018, la hausse conjuguée du prix du baril et des taxes a donné le sentiment d'une inflation continue du prix à la pompe. Le sujet est d'autant plus brûlant que la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est aujourd'hui la quatrième recette de l'Etat.





Si l'on tient compte, toutefois, de l'évolution de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen, la part du carburant dans les dépenses des ménages n'a pas augmenté depuis près de quarante ans. En outre, en euros constants, le coût actuel de l'essence est inférieur à ce qu'il était il y a cinq ans. Il faut ajouter à cela l'évolution technologique, qui rend les voitures actuelles beaucoup moins énergivores que les modèles plus anciens.





Malgré tout, cette évolution cache des réalités très disparates, et des inégalités territoriales, entre des urbains bénéficiant d'infrastructures de transport public et des périurbains ou ruraux plus souvent condamnés à utiliser leur voiture pour leurs déplacements quotidiens, et sur des distances plus longues.