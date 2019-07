Jusqu'à 6 mois de prison ferme après avoir attaqué un camp de roms

Il y eut les rumeurs d’enlèvements d’enfants. Puis, des expéditions punitives. Le 25 mars, vers 1h du matin, six hommes âgés de 23 à 26 ans, originaires de Chelles (Seine-et-Marne), avaient été interpellés alors qu'ils fuyaient les abords d'un campement de Roms à Bobigny. L'un deux avait une brique dans sa poche. Fin mars, plusieurs camps et squats abritant des membres de cette communauté avaient été pris pour cibles, notamment en Seine-Saint-Denis. Des attaques qualifiées de "dérives inacceptables" par le gouvernement.





Parmi les six prévenus, celui considéré par le parquet comme "le meneur" de "l'expédition punitive" a été condamné à six mois de prison ferme. Il avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo où l'on voyait des véhicules en train de brûler sous un bandeau "Ce soir c'est la guerre". Trois autres ont été condamnés à cinq mois de prison ferme et deux d'entre eux à cinq mois avec sursis. Le parquet avait requis jusqu'à sept mois de prison ferme.