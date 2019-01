Kylian Mbappé et Didier Deschamps main dans la main pour Les Enfoirés

Vêtus d'une salopette en jean et d'un tee-shirt blanc, Kylian Mbappé et Didier Deschamps ont posé tout sourire pour le nouveau spectacle des Enfoirés, qui fête cette année ces trente ans.





Cette tournée doit permettre de financer, en partie, Les Restos du cœur, créés par Coluche. À sa création en 1985 sur une "petite idée" de l'humoriste, l'association avait accueilli 70.000 personnes. Un chiffre qui n'a cessé d'exploser avec les années. L'hiver dernier, les Restos ont distribué 130 millions de repas à 860.000 bénéficiaires. Et autre fait troublant, les bénéficiaires sont de plus en plus jeunes, s'alarme l'association : l'hiver dernier, 38% étaient mineurs et 50% avaient moins de 25 ans.