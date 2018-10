L'âge-pivot, une nouvelle contrainte pour les retraités ?

Avec les réformes engagées par le gouvernement, la retraite est aujourd'hui vue comme une rude épreuve. Avec la hausse de la CSG et le quasi gel de leurs pensions, les retraités voient leur pouvoir d'achat diminuer à vue d'œil. Et voilà qu'on apprend que le gouvernement serait en train de réfléchir à une "retraite-pivot". Si la piste est retenue, l'âge minimum de départ à la retraite restera à 62 ans mais le taux plein ne sera touché qu'à 63 ans. Une nouvelle mesure qui inquiète déjà les futurs retraités. A quoi sert-elle ? Quels en sont les avantages ?



