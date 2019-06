L'Assistant, la nouvelle application de la SNCF

Avant de poser vos valises ou vos sacs de plage dans votre maison de location, encore faut-il trouver le moyen de transport adéquat. La SNCF, qui ne se contente plus de faire rouler des trains, a lancé ce mardi une nouvelle application : l'Assistant SNCF. Comment fonctionne-t-elle ? En quoi cette appli est-elle originale ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/062019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.