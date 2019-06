L'assurance-chômage en France restera "l'une des plus généreuses d'Europe" ? Pas si sûr

Durée de cotisation rallongée, indemnités rabotées pour les plus hauts salaires, la réforme de l'assurance-chômage, présentée ce 18 juin, suscite de nombreux remous. Depuis l'annonce des nouvelles mesures, les membres de la majorité enchaînent les interviews, avec un élément de langage commun : notre système est bien plus favorable que celui de nos voisins.





"Nous avons aujourd’hui en France un système d’indemnisation du chômage parmi les plus généreux en Europe" assurait ainsi mardi au micro d'Europe 1, le ministre de l'économie, Bruno le Maire. "Quand on regarde ce que font les autres pays, on a un taux d’indemnisation qui est le plus élevé en Europe en termes de revenus, on a une durée de cotisations pour atteindre le chômage qui est la plus faible d’Europe également", renchérissait Yaël Braun-Pivet, députée LaREM des Yvelines et présidente de la Commission des lois sur Sud Radio.