L'économie française repart... "en K" : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Mais alors, quelle forme a cette courbe ? Celle d'une reprise en V, quand l'économie rebondit aussi rapidement qu'elle n'avait chuté ? En W, la même chose avec un à-coup supplémentaire ? Analystes et économistes n'ont pas encore tranché - et pour cause, la crise n'est pas terminée - mais ils ont encore d'autres lettres à leur disposition, de l'effondrement durable du L à la reprise molle du U. Mais le scénario qui revient le plus souvent aujourd'hui, c'est celui d'une reprise qui ne serait pas la même pour tout le monde, une courbe en K, une barre vers le haut, et l'autre vers le bas.

C'est ce que l'on observe déjà aux États-Unis, avec d'un côté des employés ou des chômeurs pour qui les aides exceptionnelles sont en train de prendre fin, et qui se retrouvent face à la dette accumulée depuis le début de la crise. De l'autre, employés, retraités et cadres, qui ont aussi reçu des aides ponctuelles, et qui ont même pu les investir sur un marché boursier qui a lui largement ignoré la crise. Parmi les effets divergents de cette crise, on trouve ainsi près d'un ménage sur dix qui n'arrive plus à payer son crédit immobilier, tandis que les achats immobiliers sont au plus haut, dopés par des taux d'intérêt au plus bas... pour ceux qui en ont conservé les moyens.

Cette crise à pile ou face, on pourrait la retrouver chez nous avec un effet retard dû entre autres à la poursuite du chômage partiel et au plan de relance annoncé la semaine dernière. Mais une reprise en K se dessine déjà, séparant ceux qui ont le mieux résisté à la crise et les autres. Du côté des gagnants, il y a des catégories sociales, mais aussi d'activité. Premiers sauvés par les plans d'aides publiques: les salariés, du moins ceux qui ont réussi à conserver leur emploi. Eux ont vu leurs revenus rester à un niveau à peu près constant, sans que la crise ne vienne les entamer. Ce sont d'ailleurs eux à qui le confinement et des vacances moins lointaines ont permis d'épargner massivement ces six derniers mois.