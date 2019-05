L'euro, une monnaie bien utile

J-11 avant les élections européennes. Plusieurs têtes de liste sont très critiques à l'égard l'euro, dont Florian Philippot, le président des Patriotes. Chômage, désindustrialisation, ... Certains estiment que la monnaie unique est la source de tous nos malheurs. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous utilisons cette monnaie depuis 2002.



