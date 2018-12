L'extrême droite inspire-t-elle les Gilets jaunes ?

La violence des "gilets jaunes" s'explique aussi par la présence de nombreux groupuscules parmi les manifestants. Ces irréductibles sont aussi les plus politisés. Ils n'hésitent plus à exprimer sans complexe leurs opinions. Pendant les manifestations, des références d'ultra droite, des symboles monarchiques ou encore des pancartes aux contenus conspirationnistes ont été mis en avant.



