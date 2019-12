"L’hôpital public se meurt" : 660 médecins menacent de démissionner

Après une "grève du codage" (blocage de la facturation des séjours hospitaliers à la Sécurité sociale) et une manifestation le 14 novembre dernier, les médecins hospitaliers promettent d'aller plus loin. "Afin de crier leur désespoir, des chefs de services, responsables d’unités de soins et médecins participant à la gestion des hôpitaux nommés ou élus (...) s’engagent à démissionner si la ministre n’ouvre pas de réelles négociations pour desserrer la contrainte imposée à l’hôpital public", écrivent-ils ce dimanche 15 décembre dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche.