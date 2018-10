L'importance des élections de délégués de classe

A Lambersart, des élèves de terminale ont mené une campagne pour l'élection de leurs délégués de classe. Il s'agit d'un événement devenu un rituel pour les lycéens en ce début d'année scolaire. De plus, les élèves n'ont pas pris à la légère le choix de leur représentant en conseil de classe. A noter que les candidats ont dû mener une campagne dans la cours et les couloirs du lycée avec un programme et un slogan à l'appui.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.