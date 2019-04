L'origine des œufs de Pâques se trouve dans la religion catholique. Pendant le carême, jusqu'au XVIIe siècle, l'Église interdisait à ses fidèles de manger de la viande, des laitages et des œufs. Conséquence, les stocks d'œufs étaient importants et il fallait les écouler à la fin de la période de dévotion à Dieu. La décoration, quant à elle, vient certainement de l'Antiquité. Plus de précision avec Cyril Adriaens-Allemand.



