La baguette française en péril ?

Cette année 2019, la baisse des ventes de la baguette est très importante. Une famille consomme en moyenne une demi-baguette par jour, alors qu'en 1915, elle consommait trois et demi par jour. C'est sept fois moins qu'il y a un siècle. Pour sauver ce patrimoine en péril, il y a eu des campagnes de publicité, parfois choc. Plus de détails avec notre journaliste Julien Roux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.