La bourse aux vêtements bat son plein à Guéret

La bourse aux vêtements connaît un succès à Guéret, dans la Creuse. C'est une occasion pour les adultes de faire de bonnes affaires pour eux mais aussi pour leurs enfants. Sur les 5 000 articles d'occasion déposés par des particuliers figurent les chaussures, les sacs à main et les vêtements pour femmes et hommes à des prix imbattables. Pour certains, le prix n'est pas le seul critère, ils veulent tout simplement renouveler leur garde-robe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.