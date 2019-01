CGT, Gilets jaunes et France insoumise appellent à la grève générale le 5 février

Une "bonne idée" également pour Olivier Besancenot. L'ancien candidat à la présidentielle et porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste a indiqué mercredi 23 janvier qu'il fallait une "grève générale illimitée". "De mon point de vue, ça me paraît une bonne idée, pour la simple et bonne raison qu’en termes d’efficacité, on a besoin de passer ce plafond de verre qui est celui du nombre", disait-il au micro de RMC. Dans la foulée, La France insoumise s'est placée sur la même ligne. Le cofondateur du mouvement Jean-Luc Mélenchon a signifié son "soutien" dans un communiqué. Celui qui a partagé sa "fascination" pour Eric Drouet espère que cette contestation permettra les "convergences entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement syndical, dans des perspectives d’action".