La Chaîne de l'espoir : des familles bénévoles accueillent des enfants malades

De belles histoires de solidarités se créent autour de La Chaîne de l'espoir. Grâce à cette opération, une centaine d'enfants issus de pays pauvres peuvent se faire opérer dans le pays. Ces derniers souffrent de pathologie cardiaque et sont accueillis par des familles bénévoles. C'est notamment le cas d'Edwine, une jeune fille de onze ans originaire de Madagascar. Guérie de sa maladie, elle passera Noël dans le Val-de-Marne et rentrera chez elle dans deux mois.



