La chronique de FX Pietri : Chômage, une éclaircie pour l'Exécutif ?

Le chômage est à son plus bas niveau depuis 2009. Il a été établi à 8,8% au quatrième trimestre, soit une baisse de 0,3 point. Par ailleurs, le chômage se stabilise pour les 25 à 40 ans. Ce segment qui représente la grande masse des salariés, selon François-Xavier Pietri.



